'Truffa carosello' nel Foggiano: frodati oltre 260mila euro, nei guai titolare di società informatica

'Truffa carosello' nel Foggiano: è quanto scoperto dai funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli di Foggia che hanno stretto il cerchio attorno al titolare di una società attiva nella vendita di prodotti tecnologici. Quest'ultimo, è emerso dalle indagini, avrebbe usato 'meccanismi contabili fittizi' per comprare ingenti quantitativi di prodotti tecnologici da fornitori europei, che poi rivendeva in Italia. Il tutto omettendo il versamento dell'Iva per una frode stimata di 260mila euro. L'attività fraudolenta è stata posta in essere in maniera continuata, dal 2014 al 2020, determinand una distorsione del mercato a danno degli altri operatori.