Don Ivo lancia l'allarme: "C'è un imbroglione che vende falsi buoni pasto per i poveri a nome mio"

"Un imbroglione sta girando per le vie della parrocchia dicendo che è mandato, a nome mio, a vendere dei buoni pasto per i poveri. É chiaramente falso: se lo riconoscete, chiamate subito le forze dell'ordine e denunciatelo".

L'allarme arriva da don Ivo Cavraro, parroco di San Giovanni Battista a Foggia. La chiesa si trova in piazza Piano della Croce, di fronte ai tre archi, ed è in quella zona che potrebbe aggirarsi il truffatore. Il sacerdote, molto attivo sui social specie durante la pandemia, ha avvisato i fedeli e gli abitanti del quartiere con un post.

"Non ho mai mandato nessuno a chiedere contributi per strada e tutto quello che ho chiesto l'ho sempre detto in chiesa e scritto sugli avvisi della parrocchia - spiega don Ivo Cavraro - Mi dispiace tantissimo che sia usato il mio nome per rubare. In ogni caso, soprattutto per gli anziani che vivono da soli, non aprite mai a nessun estraneo, per nessun motivo".