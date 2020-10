Entrano nell'home banking di una trevigiana e provano a rubarle 25mila euro: due foggiani denunciati per frode informatica

Sono stati fermati e identificati in una filiale di Foggia mentre stavano per riscuotere due bonifici da 25 mila euro che loro stessi avevano fatto partire dal conto di una 48enne trevigiana. Sono due foggiani che, come riportato da TrevisoToday, erano riusciti ad entrare nell'home banking della donna provando a farsi accreditare due bonifici, uno da 20mila e l'altro da 5mila euro. La vittima però si è subito accorta del tentativo di truffa e ha denunciato tutto ai carabinieri di Col San Martino, frazione di Farra di Soligo. I militari hanno avvisato il direttore della banca e quando si sono presentati sono stati denunciati per frode informatica.

