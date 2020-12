I soldi arrivano, l'aspirapolvere no: casalinga truffata da una donna di Foggia

Aveva bisogno di un aspirapolvere e per questo si è rivolta al mercato on line dell'usato. Per la casalin ga però le cose si sono complicate quando si è accorta di essere stata vittima di una truffa.

Una 34enne di Campodarsego, infatti, ha acquistato un aspirapolvere al prezzo di 150, pensando di fare un affare visto il prezzo più che conveniente.

Immediatamente ha contattato la venditrice, una 54enne di Foggia, accreditandole il denaro senza però ricevere l'aspirapolvere. Alla responsabile sono risaliti i carabinieri