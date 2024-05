Foggia scende in campo per difendere gli anziani da furti e raggiri: "Nessuno tocchi i miei nonni"

E’ stata presentata questa mattina nella sala giunta di Palazzo di Città la terza edizione della campagna di prevenzione e contrasto delle truffe contro gli anziani 'Nessuno tocchi i miei nonni'.

L’assessora alla Polizia locale Daniela Patano ha sottolineato “la preoccupazione per un fenomeno purtroppo sempre più diffuso, che vede gli anziani vittime all’uscita dei supermercati e degli uffici postali, o addirittura nelle loro abitazioni, e la necessità di un’azione di contrasto adeguata a partire dall’informazione e da una rete capillare di assistenza e aiuto”.

L’ispettrice Severina Cavalli (che ha partecipato alla conferenza stampa con i colleghi della Polizia locale Vincenzo Spadavecchio – ispettore - Stefano Berardino – vicecomandante - e Raffaele Iocola - commissario capo e vicario - ha rimarcato le capacità dei truffatori di individuare “persone anziane che vivono sole, e che quindi vanno aiutate e sostenute da una comunità che deve diventare sempre più ampia e dalla diffusione articolata”.

Il comandante della Polizia locale Romeo Delle Noci ha stigmatizzato queste “condotte criminali tra le più detestabili, perché vanno a colpire i nostri affetti più cari in una particolare condizione di fragilità, spinti ad aprirsi nella loro sfera più privata e personale, portati a credere a situazioni di pericolo imminente per un familiare stretto”.

Le tipologie standard di truffa, infatti, prevedono che l’anziano o l’anziana venga agganciato/a da un sedicente collega ed amico di un figlio (una figlia) o parente strettissimo, e una volta conquistata la fiducia attraverso una breve conversazione arrivi o l’ingresso nell’appartamento (la situazione più rischiosa, pure per la loro incolumità) o l’esborso di denaro contante, in quantità ingente.

La sindaca Maria Aida Episcopo ha espresso “solidarietà alle vittime e vicinanza ai familiari”, e la volontà di “rafforzare sempre più la protezione di una fascia di popolazione che è nel nostro cuore e non potrebbe essere altrimenti”.

La campagna si svilupperà attraverso una serie di incontri nelle parrocchie (l’arcidiocesi Foggia-Bovino è partner preziosa con il suo patrocinio morale, il primo incontro è avvenuto sabato sera nella parrocchia Sant’Antonio), negli infopoint collocati in punti strategici e in luoghi di aggregazione particolarmente frequentati da anziani.

Poi manifesti affissi in tutta la città, un numero telefonico dedicato, lo 0881.790506, che sarà attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12 (ma per altri orari e giorni, e situazioni emergenziali si può ovviamente chiamare il Comando di Polizia locale o altri numeri legati alla pubblica sicurezza), e un indirizzo mail per segnalazioni: truffeaglianziani@polizialocale.comune.foggia.it