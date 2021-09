Anziana raggirata a Foggia: truffatore in fuga con denaro e gioielli

Ancora una truffa in danno di anziani. Accade a Foggia, dove a finire nel mirino di un truffatore senza scrupoli è stata una donna di 84 anni. La notizia la riporta l'agenzia di stampa Dire. Il truffatore, è emerso, si era finto dipendente della ditta a cui il nipote si era rivolto per un acquisto, e la donna era stata chiamata per saldare il conto. Così l'anziana ha messo mani al portafogli e anche ai gioielli di famiglia, consegnando allo sconosciuto soldi e gioielli per un valore ancora da quantificare. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti della polizia.