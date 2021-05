"Io truffato dallo stesso agente immobiliare". Altri 1100 euro spariti e nessuna casa: così Abel è costretto a dormire in stazione

Dopo il caso di Clement sollevato nei giorni scorsi su queste colonne attraverso la denuncia dell'avvocato Giovanni Marseglia, un altro straniero ha denunciato di essere vittima di una truffa ad opera dello stesso agente immobiliare.

Stessa agenzia, stesso modus operandi. Questa volta la vittima è Abel, nigeriano 26enne costretto a chiedere l'elemosina ai semafori per guadagnarsi da vivere. Nell'ottobre 2019 aveva cercato un piccolo appartamento insieme a sua sorella.

L'agente immobiliare alla quale si è rivolto gli avrebbe riferito di avere disponibilità di una casa per le sue esigenze ma per bloccare l'affare era necessario un deposito di 300 euro.

Dopo lunghe attese, alibi e scuse, l'immobiliare ha chiesto ulteriori acconti fino a raggiungere la cifra di 1100 euro. Abel, distanza di un anno e mezzo dalla richiesta, non ha una casa e per questo è costretto a vivere in stazioen.

Questa mattina, accompagnato dall'avvocato Giovanni Marseglia, ha sporto querela a carico dell'agente immobiliare per truffa e appropriazione indebita.

Nei giorni scorsi la Federazione Italia Agenti Immobiliari si era già dissociata dal comportamento del collega, che danneggia l'intera categoria (leggi qui).