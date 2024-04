Accusato di violenza sessuale su una bimba di 10 anni, pensionato assolto: "Il fatto non sussiste"

Assolto perché il fatto non sussiste. Il Tribunale di Foggia, collegio E presieduto dal dott. Mario Talani, ha assolto un pensionato di Troia dall'accusa di violenze sessuali continuate per circa un anno ai danni di una bambina di età inferiore ai dieci anni. La Procura di Foggia aveva chiesto la condanna a una pena di quattro anni di reclusione.

L'uomo, fin dal primo interrogatorio, si è sempre dichiarato innocente. Fu anche sottoposto, per circa sei mesi, alla misura degli arresti domiciliari, disposti dal Tribunale del Riesame.

"Ero molto fiducioso in una valutazione rigorosa da parte del Tribunale, ma è stato comunque un grande sollievo, sia per il mio assistito che per l’intera famiglia, tutte persone rispettabili, che sono stati travolti da un’onta del tutto ingiustificata", commenta l'avvocato Michele Vaira, difensore dell'imputato.

"Sono doppiamente felice perché riteniamo di aver dimostrato che la minore non ha mai subito nessuno dei terribili atti di cui era accusato il mio cliente, essendo essi il frutto della sua fantasia, alimentata da un ambiente famigliare di grave disagio. Purtroppo, al momento di rendere le prime dichiarazioni, la minore è stata interrogata con metodi inappropriati, alla presenza di una consulente che ha validato la sua credibilità con argomentazioni “copia-incolla” di altri casi del tutto differenti e prive di qualunque scientificità. Altro grande motivo di soddisfazione - aggiunge il legale - è aver chiuso il processo in meno di due anni, pur avendo optato per la soluzione dibattimentale".