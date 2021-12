Corse pazze in viale Kennedy, fino a 161 km/h: "Una follia!"

Fino a 161 km/h lungo una strada urbana. E' la velocità choc rilevata dai 'Velo OK' lungo viale Kennedy, a Troia (limite di velocità previsto, 50 km/h).

"Una follia", denuncia il sindaco, Leonardo Cavalieri. "La rilevazione effettuata è valida solo ai fini statistici, dunque, il Velo Ok non è ancora attivo, e quando entrerà in funzione sarà posizionata apposita ed idonea segnalazione. Ma i dati che qui pubblico dovrebbero far riflettere", continua il primo cittadino.

"Ed una seria riflessione dovrebbero fare gli automobilisti autori delle folli corse. Un comportamento intollerabile che mette a rischio l'incolumità pubblica. Ma naturalmente, è una questione di civiltà", conclude.