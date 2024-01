Udienze penali a rischio al Tribunale di Foggia: fonici e trascrittori forensi incrociano le braccia

Saranno 14 gli addetti alla trascrizione e ai servizi di documentazione degli atti processuali in servizio al Tribunale di Foggia che domani, per tutta la giornata, incroceranno le braccia per far valere i loro diritti: "Verranno assicurate solo i processi con detenuti e quelli con rischio di imminente prescrizione"