Questa mattina il treno Potenza-Foggia è rimasto fermo nelle campagne di Ordona verosimilmente per un guasto. Alle 8.30 è ripartito ma molto lentamente, salvo poi fermarsi nuovamente all'altezza di Borgo Cervaro.

Decine e decine di studenti e lavoratori, per via del disservizio, pare siano stati fatti salire su un altro treno. L'arrivo in stazione è previsto con un ritardo di circa un'ora e mezza.