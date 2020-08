Giornata di fuoco a Orsara: tre incendi e decine di ettari in fumo. "È stata una domenica davvero triste"

Sono tre gli incendi divampati oggi nel territorio di Orsara di Puglia. Secondo le prime stime dell'Amministrazione comunale sono decine gli ettari andati in fumo. Fiamme a Monte San Marco, in località Montagna al confine con il vicino Montaguto e, infine, in località Crustula-Cervellino.

“Per il patrimonio ambientale di Orsara di Puglia, questa è stata una domenica davvero triste”, ha commentato il sindaco Tommaso Lecce. Nei diversi luoghi in cui si sono sviluppate le fiamme sono intervenuti i Vigili del Fuoco, personale dell’Arif e carabinieri forestali. È stato necessario anche l’intervento di un canadair. Si sospetta che la natura degli incendi sia dolosa. “Faccio appello a tutti i cittadini: segnaliamo sempre anche i focolai più piccoli, facciamo attenzione a quanto accade nei nostri boschi, cerchiamo tutti di proteggere questo prezioso patrimonio ambientale che ha un’importanza immensa”, ha concluso Tommaso Lecce.