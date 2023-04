Tratta di esseri umani: fenomeno crescente nel Foggiano

In provincia di Foggia, per quanto concerne la criminalità straniera, l’interesse dei gruppi dell’Europa dell’est nell’induzione alla prostituzione e nei furti di rame, resta immutato.

I ghetti di Borgo Mezzanone a Manfredonia e di Rignano Garganico, oltre all'insediamento dei migranti di Torretta Antonacci a San Severo, rappresentano ambiti di vulnerabilità sociale con riflessi sull’ordine e la sicurezza pubblica. In queste aree, infatti, è persistente una situazione di diffusa illegalità caratterizzata da una costante presenza di delitti di varia natura (prostituzione, reati contro il patrimonio, caporalato, omicidi e/o ferimenti, incendi,spaccio di droga), talvolta di estrema gravità, in un quadro sociale caratterizzato da precarie condizioni alloggiative.

Per la Dia, Direzione Investigativa Antimafia, è crescente in Capitanata, e per questo non va sottovalutato, il fenomeno della tratta degli esseri umani che vede l’Italia Paese di attivo e di transito, nonché “porta d’ingresso” per altre destinazioni.

Al riguardo, “l’analisi dei flussi migratori illegali che interessano il territorio nazionale negli ultimi anni evidenzia il consolidarsi della rotta del mediterraneo orientale che vede i migranti in specie iracheni, afgani, iraniani e siriani partire generalmente dalla Turchia per poi giungere sulle coste della Puglia, della Calabria Jonica e della Sicilia orientale per lo più utilizzando imbarcazioni da diporto”, come emerge nel provvedimento di fermo di indiziato di delitto eseguito dalla Polizia di Stato il 28 maggio 2022 nei confronti di due soggetti di nazionalità straniera i quali, avvalendosi di mezzi di trasporto terresti e navali, hanno agevolato l’accesso illegale di soggetti stranieri nel territorio italiano".

I gruppi africani, la cui presenza è divenuta significativa nel territorio, operano preliminarmente nell’induzione e nello sfruttamento della prostituzione, nell’immigrazione clandestina, nel traffico di sostanze stupefacenti e nel caporalato.

I sodalizi albanesi, diffusamente presenti nel territorio provinciale, sono attivi invece nel settore del traffico transnazionale di sostanze stupefacenti e di armi, facilitati dalla vicinanza delle coste albanesi e dalla peculiare conformazione geografica del Gargano.