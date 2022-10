Bimbo di due mesi sta male: trasporto salvavita in elisoccorso da Foggia a Bari

Bimbo di due mesi sta male, scatta il trasporto salvavita da Foggia a Bari. E' successo ieri pomeriggio, quando da Foggia si è alzato in volo un mezzo dell'elisoccorso che ha trasportato d'urgenza un bimbo di due mesi, con una grave alterazione metabolica, all'ospedale pediatrico di Bari.

L'alterazione metabolica è una condizione grave, tale da poter compromettere la vita del neonato. Motivo per cui è stato reso necessario il trasporto in elisoccorso. Per quanto riguarda le condizioni del piccolo, riporta Ansa, è stato necessario il trasporto presso il reparto di Nefrologia pediatrica dell'ospedale Giovanni XXIII di Bari, dove è stato ricoverato e stabilizzato. Le sue condizioni sono in miglioramento.