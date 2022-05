Elisoccorso atterra a Lesina: urgente trasferimento di un paziente per un trapianto di fegato

In questi minuti un elicottero dell'Alidaunia, partito da Lesina con a bordo un paziente sulla sessantina, è in volo per raggiungere l'ospedale Sant'Orsola di Bologna, dove verrà sottoposto ad un delicato trapianto di fegato. L'operazione sanitaria messa in campo dalla direzione della centrale operativa del 118 diretta dal dottor Stefano Colelli, è stata compiuta nei minimi dettagli e in tempi rapidi, pochissimi minuti. Raggiunta la richiesta, è stato attivato immediatamente il responsabile dell'elisoccorso, il rianimatore Tommaso Marzano. Tempestivo il volo da Foggia a Lesina per il prelievo del paziente.