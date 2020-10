Non c'è pace per l'Antica Cantina, nel mirino dei delinquenti finisce anche il vicepresidente: tranciati gli alberi di ulivo

Non c'è pace per l'Antica Cantina di San Severo. Dopo l'incendio della Jaguar del vicepresidente Ciro Caliendo avvenuto il 15 ottobre e per il quale ancora una volta l'amministrazione comunale si è stretta a nome della gente perbene, la scorsa notte ignoti hanno tranciato diversi alberi di ulivo di proprietà del vicepresidente, in via San Marco, a due chilometri del centro abitato.

Esattamente un anno l'azienda subì un gravissimo atto intimidatorio.

In quella occasione ignoti - ancora impuniti - aprirono i bocchettoni dei silos e sversarono oltre 20mila ettolitri di vino nei campi, causando un danno stimato di circa un milione di euro.