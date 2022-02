Dramma a Stornara: marito e moglie trovati senza vita in casa

Tragedia a Stornara dove intorno all’ora di pranzo di oggi 22 febbraio, marito e moglie di 73 e 72 anni, sono stati trovati senza vita nel loro appartamento di via Scipione, probabilmente a cause delle esalazioni da gas metano, che avrebbe provocato in entrambi perdita di coscienza e di conseguenza la morte.

In questa fase gli inquirenti intervenuti sul posto, non escluderebbero l'ipotesi di un’azione volontaria dei coniugi, ovvero il suicidio. Sul posto i carabinieri, la polizia locale, i medici legali e i vigili del fuoco. A lanciare l’allarme sono stati la figlia e il genero della coppia. Preoccupati perché i loro familiari non rispondevano al telefono, si sono recati presso l'abitazione dei due, trovati senza vita.