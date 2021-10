Terrore in casa, carabinieri piombano di notte ed evitano strage per una relazione al capolinea: l'uomo aveva fabbricato un fucile artigianale

Un fucile artigianale ma perfettamente funzionante, creato assemblando tubi e varie parti metalliche, è stato sequestrato dai carabinieri ad un 41enne di Lucera evitando, forse, l’ennesima tragedia in famiglia.

L’operazione, conclusa nel cuore della notte, in una abitazione familiare del centro federiciano, è scaturita dalla preoccupazione e dal sesto senso dei suoceri dell’arrestato, genitori di una donna 36enne, a sua volta madre di due piccoli bimbi, che con messaggi e telefonate aveva fatto comprendere che la sua relazione era arrivata al capolinea.

La ragazza non ce la faceva più e iniziava a far percepire che la situazione era divenuta insostenibile, per le continue vessazioni, discussioni, umiliazioni patite per mano del proprio compagno. Ed i genitori capiscono, anche se lei fa trasparire poco e niente, parlando loro solo della punta di questo iceberg a lungo tenuto nascosto dalla sopportazione e dalla voglia di andare avanti, nonostante tutto, per il bene dei figli.

Ma la sera del 13 ottobre scorso, gli anziani genitori e le zie della donna sono particolarmente allarmati. Hanno ricevuto una serie di messaggi dalla donna che ha gettato loro nello sconforto: il compagno, spiegava la vittima, sembra particolarmente esagitato e aveva un’arma artigianale con tanto di munizioni. Capiscono che la situazione non è più gestibile e hanno un’idea: un loro vicino di casa è un maresciallo dei carabinieri, e si rivolgono a lui.

L’uomo si precipita nell’abitazione, anche è quasi mezzanotte, e capisce immediatamente che la situazione è potenzialmente grave e non differibile. Allerta quindi il comandante della Compagnia ed insieme decidono di convocare immediatamente i parenti in caserma di via di San Domenico. Anche il capitano comprende che la situazione, per quanto, suscettibile di valutazioni personali, è sicuramente pericolosa e necessita un intervento immediato. Per di più, negli allarmanti messaggi che la donna aveva inviato ai suoi parenti, fa comprendere esplicitamente che il compagno non avrebbe tollerato alcun intervento dei carabinieri: “Se li vede arrivare li uccide” dice la donna.

In un attimo il dispositivo, con carabinieri del Radiomobile, delle Stazioni di Lucera, Castelnuovo e Biccari, è pronto e raggiunge l’abitazione della coppia, in una contrada di campagna del comune di Lucera. E i sospetti e le intuizioni degli anziani genitori e delle zie della donna, si rivelano subito fondati. L’uomo accoglie i militari, con fare esagitato; ci vorrà più di un quarto d’ora per convincerlo ad aprire il cancello dell’abitazione; atteggiamento spavaldo, di sfida. Ma i militari non possono tirarsi indietro; fanno comprendere con gentilezza, nonostante le provocazioni, i motivi della loro presenza e la necessità di procedere ad un controllo approfondito presso quella casa.

All’interno della camera da letto della coppia, dove in quel momento dormivano i loro bambini, su indicazione dell’uomo, i carabinieri trovano un’arma artigianale: un fucile costruito assemblando tubi e varie parte metalliche; particolarmente ingegnoso, se non fosse che, una successiva perizia di idoneo armaiolo, confermerà che quell’arma era perfettamente idonea a far fuoco e quindi potenzialmente letale. La riprova gli inquirenti viene dal fatto che nel tubo adattato a ‘canna’ dell’improvvisato fucile viene rivenuta una cartuccia esplosa cal. 12. Altre 35 cartucce, tutte dello stesso calibro ed assolutamente compatibili con il diametro della canna, tutte ancora integre e idonee ad essere utilizzate dal prevenuto da un momento all’altro, verranno trovate dai militari occultate in uno scatolo nascosto a sua volta sotto una serie di indumenti, in altra anta del medesimo armadio.

L’uomo è stato quindi arrestato per il reato di detenzione di arma clandestina e di munizionamento. Il sostituto procuratore di turno concorda in toto con gli operanti e ha indicato ai militari di svolgere, con estrema celerità, tutti gli accertamenti necessari per capire se quelli che erano timori esternati dalla donna ai suoi partenti possano trovare fondamento ed essere rubricati quali maltrattamenti. Al termine delle formalità di rito, il 41enne è stato tradotto in carcere, dove è stato ulteriormente trattenuto in custodia cautelare, dopo il rito di convalida.