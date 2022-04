Morta giovane madre, comunità sotto choc: "Davanti ad una simile tragedia ogni parola è superflua"

Da alcune ore Manfredonia è sotto choc per la morte, avvenuta in circostanze drammatiche, di una giovane madre. Nelle parole riportate su Facebook dal sindaco l'ing. Gianni Rotice, emerge il dolore di un'intera comunità, raggiunta questa mattina dalla tragica notizia.

"Davanti ad una simile tragedia ogni parola è superflua. Oggi per Manfredonia é una giornata di lutto e di riflessione. La nostra comunità piange la scomparsa di una giovane cittadina. Non entro nel merito delle modalità ne tantomeno delle motivazioni di questo decesso, ed invito a farlo a tutti i miei concittadini, evitando il macabro tam tam social dell'utile gossip. Non abbiamo alcun diritto di giudicare tali disgrazie, piuttosto quanto accaduto stamane conferma, purtroppo, quanto siano profondi e diffusi il disagio e le fragilità che affliggono fasce sempre più trasversali della popolazione. Alla famiglia della donna, un abbraccio e le più sentite condoglianze del sottoscritto e dell'intera Amministrazione comunale. Riposa in pace".

Un'altra notizia devastante dopo la morte fulminea avvenuta poco più di due mesi fa di Domenico Trotta, un ingegnere informatico nonché docente di 40 anni, stroncato da un malore improvviso.