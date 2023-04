Traffico congestionato in centro per i lavori alla rete elettrica: "Scusate il disagio"

Traffico congestionato nel centro di Foggia, da Corso Roma a piazza Cavour. A mandare in tilt la circolazione è il cantiere di E-distribuzione (ex Enel distribuzione), e non quello per la riqualificazione del programma ‘Da periferia a periferia’.

“Stiamo lavorando per il miglioramento del servizio elettrico della città. Scusate il disagio”, si legge sul cartello affisso alla recinzione. Si tratta dei lavori di adeguamento della rete di media tensione e bassa tensione, affidati ad una delle società (C.D. srl) del Consorzio Stabile Prometeo. Scavo e posa di cavi.

Gli interventi riguardano corso Roma e i raccordi fino a viale XXIV maggio. Vanno avanti da giorni e in via IV Novembre è stato installato un semaforo provvisorio. La chiusura dello svincolo per via Galliani ha contribuito a complicare la circolazione e gli automobilisti sono rimasti imbottigliati in via ammiraglio Da Zara, in piazza Italia e nelle stradine limitrofe, con i clacson che suonavano all’impazzata. Peraltro, un ulteriore cantiere è partito proprio in piazza Italia. All’ora di punta, inevitabili i disagi, proprio come accaduto nella tarda mattinata di oggi.