Esodo d'agosto e fuga dalla città: code al casello di Foggia e traffico intenso sulle strade per le prime grandi partenze

Mattinata da bollino rosso come da previsioni di Autostrade per l'Italia. Circolazione intensa ma senza particolari disagi nel weekend anche sulla rete gestita dall'Anas

È stata una giornata di prime grandi partenze di inizio agosto e fuga dalla città per il caldo asfissiante. Mattinata da bollino rosso per l'esodo verso le località turistiche oggi sull'A14, come da previsioni di traffico di Autostrade per l'Italia, con code al casello di Foggia e traffico sostenuto.

La circolazione nel weekend di esodo è stata molto intensa anche sulla rete stradale gestita da Anas.

Secondo il report della società del Gruppo Fs Italiane, nel weekend il traffico è stato particolarmente intenso sulle principali arterie che conducono alle località del Gargano (SS16 ‘Adriatica’, SS688 ‘di Mattinata’).

Gli incendi hanno comportato limitazioni o rallentamenti su alcune arterie stradali, ma senza particolari disagi alla circolazione.

Problemi nella vicina Campomarino in Molise, per i devastanti incendi che hanno determinato interruzioni.

In serata - fanno sapere dall'Anas - è previsto un incremento del traffico sull’intera rete stradale, per i rientri dal fine settimana.