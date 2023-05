Una raccolta fondi per Tefta: gara di solidarietà a Torremaggiore per la donna e il suo bambino

Torremaggiore si mobilita per aiutare Tefta Malaj e il suo bambino di 5 anni. Alcuni cittadini hanno deciso di lanciare una raccolta fondi per aiutare la donna e il figlio sopravvissuta al massacro compiuto nella notte tra il 6 e il 7 maggio scorsi, nell'abitazione in cui vivevano a Torremaggiore. Quella notte, per mano del marito di Tefta, Taulant Malaj (attualmente in carcere) morirono la figlia Jessica e il vicino di casa Massimo De Santis.

L'avvocato che assiste la donna, Michele Sodrio, ha dichiarato all’ANSA di essere "felice, soprattutto per la solidarietà che molta gente sta mostrando". Oggi Tefta, che è stata vittima anche di minacce da parte dei parenti del marito e di attacchi sui social, vive con suo figlio lontano da Torremaggiore.