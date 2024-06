Strage di Torremaggiore, 8 testi in aula per ricostruire la mattanza: "Taulant ha aperto la porta al soccorritore"

Una udienza-fiume, durata circa tre ore, con i testi - 9 quelli in lista, 8 quelli ascoltati perchè in un caso era necessaria la mediazione di un interprete - che si sono susseguiti a tamburo battente davanti alla Corte d’Assise di Foggia, dove è in corso il processo a carico del panettiere albanese di 43 anni Taulant Malaj, residente a Torremaggiore, accusato di duplice omicidio volontario e tentato omicidio pluriaggravati.

Sono tutte persone indicate nella lista testi della procura (pm Sabrina Cicala e sostituto procuratore Antonio Laronga), intervenute nell’immediatezza dei fatti sul luogo della ‘strage di Torremaggiore’ (medici e soccorritori del 118, vicini di casa), ma anche consulenti tecnici e medico-legali, familiari e conoscenti di Malaj.

L’uomo, presente in aula, è accusato di aver ucciso a coltellate il 51enne Massimo De Santis, ritenuto l'amante di sua moglie Tefta, e la figlia Jessica, di soli 16 anni, intervenuta in difesa della madre, gravemente ferita ma sopravvissuta alla mattanza. Il ftto risale alla notte tra il 6 e il 7 maggio dello scorso anno.

La pubblica accusa, con il consenso delle parti, ha rinunciato ad interrogare i testi, promuovendo l’acquisizione dei verbali prodotti all’epoca dei fatti. Ma la difesa dell’uomo (avvocati Michele Maiellaro e Giacomo Lattanzio) ha chiesto di sottoporre ai testimoni una serie di domande ‘a chiarimento’ con l’obiettivo di inquadrare meglio la ‘scena del crimine’ e la gestione della macchina dei soccorsi (le domande più numerose sono state quelle poste a medici e infermieri del 118); interrogatori che hanno evidenziato la tempestività dei soccorsi e la correttezza dei protocolli applicato, come confermato anche dai consulenti.

In particolare, è emerso che ad aprire il portone della palazzina di via Togliatti, all'infermiere giunto in prima battuta sul luogo della strage, era stato proprio l'imputato, riconosciuto dal teste dopo un faccia a faccia in aula.

Il processo proseguirà a fine settembre, con l’udienza-chiave del procedimento, ovvero la deposizione della sopravvissuta Tefta, moglie dell’imputato e madre della giovane vittima, costituitasi parte civile con l’avvocato Roberto De Rossi, in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio di 5 anni, che assistette alla violenza. "Pian piano sta emergendo la realtà dei fatti", ha commentato l'avvocato De Rossi. "Oggi abbiamo fatto un ulteriore passo in questo delicato percorso processuale e siamo soddisfatti perchè, udienza dopo udienza, stiamo perseguendo il fine che, con la mia assistita, ci eravamo prefissati sin dall'inizio: ovvero dare giustizia alle vittime".

LA VICENDA | Il fatto risale al 7 maggio scorso ed ha sconvolto l’intera Provincia di Foggia. Ad armare la mano dell’uomo sarebbe stata la gelosia: il primo a cadere sotto i colpi dei fendenti è stato il 51enne Massimo De Santis, commerciante incensurato del posto. L’uomo, che abita nella stessa palazzina della famiglia, è stato colpito nell’androne del palazzo con numerose coltellate in varie parti del corpo, tra cui la gola, ed è morto dissanguato.

A quel punto, l’uomo avrebbe raggiunto la moglie in casa colpendo anche lei ripetutamente con diverse coltellate, ma, in difesa della donna, sarebbe intervenuta la figlia della coppia, Jessica - studentessa di appena 16 anni - anche lei colpita più volte con il coltello dal padre; le ferite ne hanno causato la morte durante il trasporto in ospedale. A tutta la drammatica scena ha assistito il figlio minore della coppia, di soli 5 anni, tuttora sotto shock.