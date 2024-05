Mattanza di Torremaggiore: video dell'orrore mostrati durante il processo, Tefta in lacrime e sotto choc

Due video, quindici minuti di orrore. Sono i filmati - prove acquisite nel fascicolo dibattimentale - proiettati questa mattina, nell'aula della Corte d'Assise di Foggia, nell'ambito del processo a carico del panettiere albanese di 43 anni Taulant Malaj, residente a Torremaggiore, accusato di duplice omicidio volontario e tentato omicidio pluriaggravati.

L’uomo, presente in aula e difeso dagli avvocati Michele Maiellaro e Giacomo Lattanzio, è accusato di aver ucciso a coltellate il 51enne Massimo De Santis, ritenuto l'amante di sua moglie Tefta, e la figlia Jessica, di soli 16 anni, intervenuta in difesa della madre, gravemente ferita ma sopravvissuta alla mattanza. Il fatto risale alla notte tra il 6 e il 7 maggio dello scorso anno.

I video sono stati mostrati su richiesta della Procura (pm Sabrina Cicala e sostituto procuratore Antonio Laronga) e proiettati in supporto al primo primo teste ascoltato, ovvero uno dei carabinieri in forza al reparto operativo della Compagnia di San Severo, tra i primi ad arrivare e operare sulla scena del crimine.

Le immagini, particolarmente crude, riprendono sia i momenti della mattanza, ripresa dalle telecamere nell'appartamento della coppia, che i momenti immediatamente successivi. Data l'efferatezza delle scene mostrate, la Corte (presidente Mario Talani) ha stabilito che l'udienza si svolgesse a porte chiuse.

Oltre all'imputato, in aula era presente anche la sopravvissuta Tefta, moglie dell’imputato e madre della giovane vittima, costituitasi parte civile in proprio e in qualità di esercente la potestà genitoriale sul figlio di 5 anni, che assistette alla violenza. "E' stata una udienza molto dura per la mia assistita, che ha ripercorso con la mente quei drammatici momenti ed ha, infatti, pianto per l’intera durata del video", ha commentato al termine dell'udienza l'avvocato Roberto De Rossi, che rappresenta la donna.

"Sono stati momenti ad alto impatto emotivo, ma tengo a ribadire che Tefta Malaj non è animata da alcun sentimento di vendetta, ma da un legittimo desiderio di giustizia, soprattutto per la figlia Jessica. E’ ancora sotto shock, oggi acuito dalla visione dei video dell’omicidio, ma sta attraversando con grande determinazione un delicato percorso di sostegno psicologico", ha concluso. Il processo proseguirà a giugno, con altri due testi della pubblica accusa.

LA VICENDA | Il fatto risale al 7 maggio scorso ed ha sconvolto l’intera Provincia di Foggia. Ad armare la mano dell’uomo sarebbe stata la gelosia: il primo a cadere sotto i colpi dei fendenti è stato il 51enne Massimo De Santis, commerciante incensurato del posto. L’uomo, che abita nella stessa palazzina della famiglia, è stato colpito nell’androne del palazzo con numerose coltellate in varie parti del corpo, tra cui la gola, ed è morto dissanguato.

A quel punto, l’uomo avrebbe raggiunto la moglie in casa colpendo anche lei ripetutamente con diverse coltellate, ma, in difesa della donna, sarebbe intervenuta la figlia della coppia, Jessica - studentessa di appena 16 anni - anche lei colpita più volte con il coltello dal padre; le ferite ne hanno causato la morte durante il trasporto in ospedale. A tutta la drammatica scena ha assistito il figlio minore della coppia, di soli 5 anni, tuttora sotto shock.