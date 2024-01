Morti sospette all'Hospice: tracce di Midazolam sulle salme riesumate "non stimabili", l'indagato è un infermiere

“L’impossibilità di una determinazione quantitativa delle sostanze rende pressoché impossibile una puntuale valutazione dei livelli di Promazina e Midazolam; pertanto non è possibile esprimersi con alto grado di probabilità logica circa l’eventuale ruolo causale/concausale di tali farmaci nel determinismo dell’exitus del paziente”.

La formula dei periti tossicologici si ripete, identica, per undici volte nella lunga perizia autoptica e tossicologica - circa 280 pagine - ordinata dalla Procura di Foggia, nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte ‘morti sospette’ che, nell’aprile scorso, ha investito l’Hospice di Torremaggiore e che ha visto un infermiere di 55 anni destinatario di un avviso di garanzia. L’ipotesi mossa dell’accusa (e respinta dall’indagato) sarebbe quella di aver somministrato impropriamente ai pazienti un farmaco con effetto sedativo, utilizzato soprattutto per i malati terminali.

Una sostanza che, se assunta in dosi massicce o in concorso con altre terapie farmacologiche, potrebbe determinare addirittura la morte. I decessi presi in esame sono avvenuti nell’arco di quattro mesi, da novembre del 2022 al febbraio scorso; si tratta perlopiù di anziani e malati oncologici. L'individuazione delle salme sottoposte ad accertamenti è avvenuta anche in base all'analisi di cartelle cliniche. Sembrerebbe, infatti, che i parenti delle vittime non avessero mai sospettato nulla, né avessero mai notato anomalie.

Il fascicolo di indagine (pm Giampetruzzi) è stato aperto - pare - a seguito di un esposto; la contestazione è omicidio volontario continuato. Per permettere tali accertamenti tecnici - quelli autoptici sono stati eseguiti dai medici legali a San Severo, quelli tossicologici a Pavia - è stato necessario riesumare le salme di quattordici pazienti (il quindicesimo era stato sottoposto a processo di cremazione). In tre casi, i periti non hanno riscontrato traccia alcuna del farmaco incriminato, appartenente alla categoria delle Benzodiazepine; in un solo caso, il medicinale, presente, era regolarmente previsto nel piano terapeutico del paziente.

In tutti gli altri casi, invece, come si evince dalle conclusioni dei periti depositate in Procura, le risultanze non sarebbero dirimenti, ovvero le tracce sì riscontrate non sarebbero “stimabili” in quantità o percentuale netta, e quindi “definibili” per determinare (o meno) il decesso di una persona.

“Le conclusioni dei periti sono chiarissime”, commenta l’avvocato Luigi Marinelli, che difende l’indagato. “Dalla perizia emerge l’impossibilità quasi assoluta di stabilire il quantitativo, ovvero la percentuale, dei farmaci, comunque rinvenuti, a seguito delle perizie autoptiche ed esami tossicologici. Un dato che porta, conseguentemente, all’impossibilita di determinare se questi farmaci abbiano avuto un ruolo nella causa o nella concausa delle morte dei pazienti”, continua.

“Sostenere che ci sono tracce, ma non poter stabilire la percentuale (perché impossibile da determinare) allontana ogni responsabilità oggettiva del mio assistito (che si è sempre detto innocente) rispetto ai fatti. A questa assenza di responsabilità oggettiva, si aggiunge anche quella soggettiva, ovvero la mancanza di elementi che possano ricondurre alla responsabilità del mio assistito poiché non era l’unico infermiere, nell’arco di una giornata e di un turno di lavoro a prendersi cura dei pazienti”.

Depositate le perizie, si resta quindi in attesa delle determinazioni della Procura che dovrà valutare se prorogare le indagini con integrazioni, archiviare il caso o procedere con un rinvio a giudizio. “Nel garantismo che la Procura ha sempre dimostrato nei confronti degli indagati”, continua Marinelli, “ci aspettiamo di andare incontro all’archiviazione del caso. Il mio assistito è sempre stato tranquillo del suo operato, benché provato dalle accuse sul piano umano. Lo stesso, infatti, non ha mai somministrato farmaci non previsti nelle cartelle. Resta da capire perché, tra tutti, è stato accusato solo lui”, conclude il legale.