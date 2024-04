Spaccio 'a chiamata' e cessioni quotidiane per consumatori abituali: quattro arresti

Spaccio 'a chiamata' e cessioni-lampo per consumatori abituali. E' quando scoperto e ricostruito dalla polizia che, negli scorsi giorni, ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Foggia, su proposta della Procura dauna, nei confronti di quattro soggetti residenti nel comune di Torremaggiore.

I quattro sono sottoposti alle indagini preliminari in relazione al reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti.

Le indagini, avviate nel novembre 2022, sono scaturite da un’attività posta in essere dal personale del Commissariato di San Severo nei confronti di un gruppo di soggetti, presumibilmente dediti all’acquisto e alla cessione di sostanza stupefacente nei territori di San Severo e Torremaggiore, e hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli stessi.

In particolare, gli indagati avrebbero ceduto, o comunque offerto a terzi, dosi di sostanza stupefacente, evidenziando una spiccata capacità delinquenziale per le modalità in cui operavano. Infatti, i soggetti avrebbero operato “a chiamata”, concordando veloci appuntamenti con consumatori abituali ai quali avrebbero consegnato quotidianamente porzioni di sostanza stupefacente, in luoghi sempre diversi per eludere eventuali controlli delle forze di polizia.

Durante le attività sono state effettuate delle perquisizioni domiciliari che hanno permesso di rinvenire e sequestrare 170 grammi di cocaina, 800 grammi di hashish e 1 kg di marijuana. Inoltre, sono state segnalate alla prefettura numerose persone in qualità di assuntori con la conseguente emanazione di contestazione amministrativa. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.