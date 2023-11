È tornato a casa Romeo Gaudiano, di lui si erano perse le tracce da due settimane

Di Romeo Gaudiano non si sapeva più nulla da quando, il 9 novembre, aveva preso il pullman per Napoli. Senza cellulare, il 50enne era irreperibile tant'è che i familiari avevano denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine. La figlia Giusy, in un'intervista a FoggiaToday, aveva dichiarato che Gaudiano aveva dei debiti e per questo riceveva minacce. Dopo alcuni giorni dalla sua partenza, in una telefonata anonima alla madre comunicavano che Romeo era morto e non lo dovevano più cercare.

Ma con una telefonata, ieri, Gaudiano ha avvisato la famiglia di stare bene e di trovarsi a Roma. Nella giornata di oggi è arrivato a Foggia e domani dovrà recarsi in Questura per spiegare cosa abbia fatto in questi giorni di 'buio'.