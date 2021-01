"A noi niente vaccino". Tirocinanti oss dei Riuniti preoccupati: "Non ci danno le mascherine, tamponi a spese nostre"

Sono all'incirca una ventina i tirocinanti oss che stanno portando a termine un corso regionale presso il policlinico Riuniti di Foggia.

Se per medici, infermieri e operatori socio-sanitari assunti è previsto il vaccino anti Covid, per ora, per gli aspiranti oss, non se ne parla.

I tirocinanti entrano ugualmente in contatto fisico con il paziente: "Secondo direttive aziendali e regionali, per voi non è previsto il vaccino", questa la risposta che avrebbero ricevuto quando hanno chiesto lumi a riguardo.

Alcuni giorni fa l'assessore regionale Pier Luigi Lopalco, in seguito al taglio delle dosi della Pfizer, ha sottolineato che l'ordine di priorità della somministrazione dei vaccini anti-covid non dipende dalla Regione Puglia: Quotidianamente ricevo richieste urgenti e impellenti da parte di questa o quella categoria che vuole essere vaccinata come se dipendesse da me".“

Secondo quanto rivela a Foggiatoday un tirocinante, non verrebbero forniti loro nemmeno i dispositivi dpi, quali mascherine e visiere, che invece acquisterebbero a proprie spese. Non farebbero eccezione nemmeno i tamponi: "Vengono effettuati a spese nostre"