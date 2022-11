Tifosi violenti: piovono denunce e deferimenti dopo gli scontri di Cerignola-Taranto

Sono stati denunciati per il reato di lancio di artifizi pirotecnici nel corso di competizioni sportive un esponente della tifoserie dell’Audace Cerignola e tre del Taranto Calcio, presunti responsabili dei reati nel corso dell’incontro che si è disputato presso lo stadio comunale di Cerignola lo scorso 18 ottobre.

L'attività investigativa volta alla individuazione di presunti autori di azioni illecite poste in essere nel corso di eventi sportive, ha determinato l’identificazione ed il deferimento di due sostenitori dell’Audace Cerignola che nelle fasi successive all’incontro di calcio Cerignola-Turris, svoltosi lo scorso 30 ottobre, avevano posto in essere - unitamente ad altri soggetti in corso di identificazione – tentativi di aggressione nei confronti di supporters della tifoseria ospite.

Il Questore di Foggia disporrà il divieto di accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive Daspo, in ragione della ritenuta pericolosità degli stessi per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.