Tfa sostegno: pubblicate le graduatorie della preselettiva, ma si annuncia una pioggia di ricorsi

È in fase di predisposizione un nuovo ricorso collettivo finalizzato all'accesso alla prova scritta per il Corso Tfa Sostegno IX Ciclo. Ad annunciarlo, gli avvocati Giada Ficarelli e Antonio Gabrieli, che già per il ciclo precedente, avevano ricevuto molteplici richieste finalizzate alla tutela giudiziaria contro l'esclusione di vari partecipanti, ottenendo l'accoglimento al Tar e al Consiglio di Stato.

Anche per il ciclo di quest'anno non sono mancate le segnalazioni, da parte dei candidati, di alcune presunte anomalie nella prova preselettiva, per la scuola secondaria di secondo grado, tenutasi lo scorso 10 maggio.

Già nei giorni immediatamente successivi, molti candidati avevano segnalato presunte irregolarità, quesiti ambigui se non del tutto errati ai legali, che hanno aperto un canale per le adesioni (inviando una mail all'indirizzo ricorsotfaunifg@gmail.com).

Nella giornata di ieri, l'Università di Foggia ha pubblicato le graduatorie di coloro i quali hanno superato la preselettiva e che potranno accedere direttamente alla prova scritta in programma il prossimo 31 maggio.

"Con rammarico, però, deve constatarsi che nonostante l'enorme lasso di tempo impiegato dall'Ateneo foggiano per approvare la predetta graduatoria, lo spatium deliberandi intercorso non ha sortito l'effetto auspicato di un ravvedimento da parte dell'Università e del Cineca, circa le molteplici incongruenze, illegittimità ed equivocità connesse ai quiz sottoposti durante la procedura preselettiva", dichiarano gli avvocati Ficarelli e Gabrieli.

"Sulla base delle diverse segnalazioni di irregolarità riscontrate durante la predetta prova concorsuale, nonché sulla scorta delle diverse comunicazione ricevute per le risposte ambigue se non del tutto errate, somministrate ai partecipanti, devono evidenziarsi anche le possibili criticità della procedura selettiva adottata in ordine alla garanzia dell'anonimato dei concorrenti", aggiungono i due legali.

"Quest e circostanze, ovviamente, destano profondo stupore e malcontento in tutti i candidati che, avendo conseguito un punteggio pari a 20,50 o inferiore, si sono visti illegittimamente esclusi dalla predetta procedura concorsuale. È doveroso ribadire che detta prova di accesso al TFA Sostegno nono ciclo rappresenta per i concorrenti l'opportunità di lavorare nella Scuola pubblica quale docente di sostegno, con importanti effetti sul piano personale e familiare", puntualizzano i due avvocati, che sono pronti a ingaggiare una nuova battaglia presso il Tar: "Auspichiamo che il nuovo ricorso possa portare soddisfazione ai vari ricorrenti, permettendo loro di accedere all'agognato corso di specializzazione".