Tfa sostegno, altri candidati esclusi vincono ricorso al Tar: potranno partecipare alle prove suppletive

Prenderanno il via il prossimo 10 ottobre le prove concorsuali suppletive del Tfa Sostegno VIII ciclo della scuola secondaria di II grado. La nuova data del concorso è stata fissata in seguito all'accoglimento da parte del Tar del Lazio di un altro ricorso presentato da alcuni candidati che parteciparono alla preselettiva dello scorso 7 luglio e che furono esclusi dalla successiva prova scritta.

Il ricorso è relativo alla rettifica apportata dall'Unifg dopo alcune segnalazioni pervenute a Cineca (l'ente che realizza i quiz) circa la presenza - in uno dei 60 quesiti previsti nella prova - di due risposte corrette a fronte dell'unica prevista dal bando. Una volta accertata "l'anomalia", l'Università procedette al ricalcolo e alla produzione di una nuova graduatoria nella quale il punteggio minimo per essere ammessi salì da 21 a 21,5 punti determinando, di fatto, l'esclusione di molti candidati che risultavano ammessi nella prima graduatoria.

Pertanto, gli esclusi si affidarono ai legali Giada Ficarelli e Antonio Gabrielli i quali, dopo aver esortato l'Università di Foggia a "ritornare sui propri passi", presentarono ricorso al Tar del Lazio. Istanza che il Tribunale accolse consentendo ai ricorrenti di partecipare alla prova scritta. Grazie al successo conseguito, si aprì la strada a ulteriori ricorsi, puntualmente presentati da altri candidati esclusi dopo la preselettiva.

"Oggi (ieri, per chi legge, ndr) il Tar adito ha nuovamente ordinato all'Ateneo foggiano di includere questi ultimi nostri ricorrenti alle prove concorsuali per l'accesso in corso. Detta vittoria segue gli altri precedenti successi conseguiti dai nostri assistiti che sono risultati i primi a beneficiare della tutela giudiziaria invocata e ottenuta dal Consiglio di Stato, tanto da poter ambire legittimamente all'ammissione alla graduatoria finale per l'accesso al corso de quo. I risultati ottenuti confermano la bontà delle nostre tesi difensive, contrariamente a quelle sostenute dal Cineca e dall'Università degli Studi di Foggia", spiegano a FoggiaToday gli avvocati Ficarelli e Gabrieli. Da qui, la calendarizzazione delle suppletive: il 10 ottobre è in programma la prova scritta, il 14 ottobre l'orale.