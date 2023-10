La sorella della tabaccaia uccisa: "Non è stata una rapina, su Franca un'esecuzione"

La sorella di Franca, la tabaccaia uccisa il 28 agosto a Foggia nella sua attività di via Marchese De Rosa, non si sarebbe trattato di una rapina. Lo ha detto questo pomeriggio, davanti al luogo del delitto, al leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte

La sorella di Francesca Renata Marasco, la tabaccaia 72enne uccisa il 28 agosto in via Marchese De Rosa, sospetta che si sia trattato di una spedizione punitiva e non di una rapina. Per il tragico delitto, lo ricordiamo, sono stati arrestati un 43enne originario del Marocco e il presunto complice 70enne, Vittorino Checchia.

Lo ha ribadito questo pomeriggio sul luogo del tragico delitto direttamente al presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

Dalle casse del tabacchino, l’assassino non aveva portato via tutto il denaro presente, che sarebbe servito alla vittima per fare un ordine, ma appena 75 euro: “Io trovo strano che non abbia portato via tutto il malloppo di soldi”. Franca Marasco pare avesse già subito in passato degli atti intimidatori. In quel momento le due sorelle erano al telefono: “Ho sentito benissimo che era un grido di dolore esasperante”.

Franca avrebbe chiesto cosa volesse il rapinatore, ma sarebbe stata accoltellata all'istante. Per i familiari, quindi, si sarebbe trattato di un'esecuzione. “Ho telefonato ai carabinieri e ho detto subito non è una rapina, ma un’aggressione” ha aggiunto la sorella. "E' stata una condanna" la tesi dei familiari".