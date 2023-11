Il riscatto di Benedetto, una vita senza più errori dopo due anni di carcere: "Delinquere non conviene"

Benedetto, ragazzo di 27 anni in affidamento presso una comunità, dopo due anni di carcere ha ritrovato la voglia di vivere e di lavorare onestamente, senza più commettere errori

La storia di Benedetto è simile a quelle di tanti giovani che, per reperire denaro in modo veloce e non faticoso, scelgono di delinquere. Ed è stato proprio quello che ha fatto Benedetto circa 3 anni fa, commettendo dei reati che lo hanno portato all'arresto e a una condanna a 5 anni di carcere.

Oggi, dopo averne scontati circa 2, Benedetto è in affidamento alla comunità 'Salute, Cultura, Società' a Foggia. Li trascorre gran parte della giornata, imparando nuovi mestieri e cercando, lontano da carcere e dalla strada, di intraprendere un percorso di vita più giusto.

Ma dopo gli errori commessi, a 27 anni, Benedetto può guardarsi indietro e capire che la vita che ha provato a fare non porta a niente, anzi, come lui stesso racconta "i soldi spesi tra avvocati e spese carcerarie" sono stati superiori ai soldi racimolati delinquendo. E oggi ha la forza e il coraggio di consigliare ai suoi coetanei che la strada della delinquenza non conviene.

Oggi Benedetto deve scontare ancora due anni e mezzo circa di pena ma, anche grazie alla comunità Csc, sta cercando un lavoro che gli possa dare una autonomia economica, ma gli è difficile trovare qualcuno che gli possa dare fiducia: "Quando sentono il mio passato mi chiudono la porta in faccia" racconta rammaricato.