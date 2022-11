Incidenti stradali, da "a me non può succedere" a "reggo bene l'alcol": test della polizia locale nei luoghi della movida

Ai 40 volontari che si sono sottoposti al test, sono state fornite informazioni circa gli effetti dell'alcol e i rischi per chi si mette alla guida, nonché circa le gravi sanzioni previste in caso di accertamento dei vari livelli di tasso alcolemico previsti dalla legge

Nelle serate del 25 e 26 novembre, all'uscita dei pubblici esercizi nei luoghi maggiormente frequentate dai giovani a Foggia, pattuglie della Polizia Locale hanno posto in essere attività di prevenzione volta ad informare gli utenti circa gli effetti deleteri sulla guida di veicoli sotto l’effetto di sostanze alcoliche, quale attività funzionale e complementare alla campagna sulla sicurezza stradale 'Abbi dubbi'.

Nell’occasione gli agenti hanno invitato i frequentatori della movida a sottoporsi, su base volontaria, al test del precursore (tipo alcol blow) prima di mettersi alla guida, ricevendo ulteriori informazioni circa gli effetti dell’alcol alla guida ed i rischi a ciò connessi. In tal modo i volontari hanno avuto modo di confrontare in concreto il proprio stato psicofisico con il valore del tasso alcolemico rilevato, ponendosi nella condizione di fare la scelta giusta, per se stessi e per gli altri, prima di mettersi al volante.

Ai 40 volontari che si sono sottoposti al test, sono state fornite informazioni circa gli effetti dell'alcol e i rischi per chi si mette alla guida, nonché circa le gravi sanzioni previste in caso di accertamento dei vari livelli di tasso alcolemico previsti dalla legge.

La campagna informativa in argomento si prefigge l'obiettivo di demolire le certezze sbagliate secondo le quali si tende generalmente a ritenere, nel prendere cognizione delle tragedie che si consumano sulle strade, che: “a me non può succedere” o nella falsa considerazione, ad esempio, “di reggere molto bene l’alcol”.

La campagna informativa è stata predisposta 'a puntate'. Successivamente estesa ad altre tematiche di interesse in materia di sicurezza stradale. Sul sito web istituzionale della Polizia Locale di Foggia, sono state pubblicate una serie di tavole visionabili, scaricabili in formato pdf e consultabili in ogni occasione oltre che su pc, su smartphone, tablet e, quindi, condivisibili mediante le piattaforme di messaggistica più usate al fine di assicurarne la massima diffusione.

Nel corso dei servizi posti in essere nello stesso fine settimana, sono state altresì accertate e sanzionate 171 infrazioni al codice della strada, in materia di sosta irregolare, in esecuzione del servizio denominato 'Week end sicuro'. In totale, nell’ultimo mese, sono state accertate 489 sanzioni.