Terza sentenza a favore del 'sacrista' licenziato dai 'Frati Cappuccini: "Vicenda farà Giurisprudenza"

Incassa la terza sentenza a favore, relativa al secondo licenziamento ‘per giusta causa’, e si prepara ad affrontare, per la quarta volta, la Fondazione San Pio Da Pietralcina, rappresentata dall’avvocato Vincenzo De Michele, in Tribunale.

Stiamo parlando del sacrista-sindacalista di San Giovanni Rotondo, Antonio La Porta, che - difeso dagli avvocati Ottavio, Marco e Matilde Pannone - sta portando avanti una battaglia ‘di principio’ ingaggiata contro i frati cappuccini di San Giovanni Rotondo, che lo avevano licenziato in tronco dopo 22 anni di attività presso il santuario di San Pio (qui la vicenda).

Questo per aver dopo aver chiesto ed ottenuto, nelle opportune sedi, l’adeguamento del Contratto collettivo nazionale del lavoro (paga oraria a 9 euro l'ora, per 44 ore), risultato ottenuto a vantaggio di tutti i lavoratori della Chiesa. Reintegrato a lavoro dopo una causa ex articolo 700, istruita dinanzi al Tribunale del Lavoro di Foggia, La Porta è stato sospeso dai frati una seconda volta, avviando un secondo procedimento di licenziamento.

In merito al primo licenziamento, è stato rigettato già il ricorso presentato dai frati cappuccini di San Giovanni Rotondo e confermata la sentenza impugnata. La decisione è stata assunta dai giudici del Tribunale del Lavoro di Foggia Beatrice Notarnicola, Lilia M. Ricucci Giudice e Ivano Caputo, riuniti in composizione collegiale e concordi non solo sulla “infondatezza del ricorso”, ma anche sulla “condotta ritorsiva” nei confronti del lavoratore.

In merito al secondo licenziamento, lo scorso 8 gennaio si è pronunciato il giudice Ivano Caputo. La sentenza è ancora una volta a favore del lavoratore: “Questo Giudice non può che rinviare alle argomentazioni contenute nell’ordinanza collegiale pronunciata in data 5.12.2023 nella fase di reclamo svoltasi tra le parti in causa nell’ambito del procedimento di impugnativa del (primo) licenziamento intimato a La Porta” si legge scorrendo le 10 pagine del documento.

“L’intento ritorsivo traspare nitidamente dalla lettera di contestazione disciplinare datata 29.9.2023, attraverso le costanti ed esplicite allusioni della Fondazione all’attività di sindacalista esercitata da La Porta". Il lavoratore, infatti, è stato accusato di essere “più avvezzo a fare il sindacalista occulto di sé stesso che il sacrista”.

"Se a ciò si aggiunge la completa inconsistenza dei motivi formalmente addotti quale giusta causa di licenziamento, non v’è chi non veda come l’unica ragione effettiva del recesso risieda - secondo una valutazione globale fondata sull’id quod plerumque accidit - nel perdurante intento di rappresaglia manifestato dalla Fondazione nei confronti del lavoratore già in occasione del pregresso licenziamento per giustificato motivo oggettivo, poi dichiarato nullo”.

Pertanto, si legge in conclusione, “s’impone l’accoglimento del ricorso e, per l’effetto, la condanna della Fondazione datrice di lavoro alla reintegrazione del ricorrente nel proprio posto di lavoro ed al pagamento in suo favore di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, in misura comunque non inferiore a cinque mensilità”.

Nonostante il nuovo pronunciamento, la vicenda non sembra affatto conclusa. Il 22 febbraio, infatti, si torna in aula: i frati cappuccini hanno chiesto l’avvio di un nuovo procedimento per riformare integralmente le precedenti sentenze. Il caso verrà discusso dinanzi al giudice di prime cure, Aquilina Picciocchi. Tra i testi indicati in lista, figurano nuovamente il vescovo di Manfredonia, il superiore e il rettore di San Giovanni Rotondo.

“Vado avanti, amareggiato ma sereno”, spiega La Porta a FoggiaToday. “Sono consapevole che questa vicenda potrebbe portare a scrivere una sentenza destinata a fare Giurisprudenza in favore dei lavoratori della Chiesa. L'argomento, socialmente delicato, sembra venga trattato estrema superficialità”, aggiunge. "Qualora un giudice dovesse accettare la tesi dei Cappuccini", aggiunge il lavoratore, "si combinerebbe un 'macello sociale': nessuno più avrebbe più voglia di sedersi ad un tavolo di trattativa sindacale, visto che poi ne verrebbe legittimato il licenziamento", conclude.