Sui terreni dell'imprenditore antimafia: "Ero un morto che camminava, non sono più un uomo solo"

Un anno fa i campi di grano di Lazzaro D'Auria venivano dati alle fiamme. Un atto intimidatorio che non fece indietreggiare l'imprenditore. Oggi la festa della mietitura con Libera per ricordare di non abbassare mai la testa

L'estate scorsa, in Capitanata, si ricorda anche per la quantità di vili atti incendiari ai danni degli agricoltori.

Centinaia di ettari di grano vennero dati alle fiamme per intimidire, spesso preventivamente, l'imprenditore agricolo e convincerlo a pagare un racket che lo "assicurasse" contro tali atti. Tra questi ci fu anche Lazzaro D'Auria, l'imprenditore che denunció i suoi estorsori e che oggi vive sotto scorta.

Ad un anno da quel vile gesto si è voluto, ancora un volta, ricordare l'importanza di non abbassare mai la testa per non cadere nella morsa delle estorsioni, con un evento proprio sui terreni di D'Auria in località Incoronata.