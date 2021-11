Scossa di terremoto sul Gargano: sisma di magnitudo 2.2 registrato in agro di San Giovanni Rotondo

La scossa, seppure lieve, è stata avvertita anche a San Marco in Lamis, Rignano Garganico, Manfredonia, Foggia, San Severo e in alcuni comuni della Bat. Non si registrano danni a cose o persone