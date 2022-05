Scossa di terremoto in mare sul Gargano

Torna a tremare la terra sul Gargano in provincia di Foggia. Un sisma di magnitudo 2.2 è stato localizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. L’epicentro in mare a 18 km da Rodi Garganico con coordinate geografiche (lat, lon) 42.0860,15.8590 dd una profondità di 23 km. L’ultimo terremoto avvertito in Capitanata – sui Monti Dauni – il 18 maggio di magnitudo 3.7 avvenuto a 1 km da Pietracalla in provincia di Campobasso. Il penultimo risale al 22 aprile, ma in quella occasione l'epicentro del sisma fu la Bosnia. Con il terremoto di oggi, quelle con epicentro nel Foggiano dall'inizio dell'anno ad oggi - di magnitudo inferiore a 3 e superiore a 2 - sono state tredici.