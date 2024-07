Terremoto sul Gargano: è la quinta scossa negli ultimi 11 giorni

Quinta scossa di terremoto in undici giorni con epicentro nell'area garganica, la seconda a Carpino. Il sisma, di magnitudo 2.3, è stato registrato alle 11.07 con coordinate geografiche (lat, lon) 41.8280, 15.8320 ad una profondità di 24 km, dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.

Si tratta del 33esimo sisma con intensità superiore a due localizzata in provincia di Foggia, tutte perlopiù sul Promontorio o al largo del Gargano.

La zona più colpita resta quella di Lesina, epicentro di ben 11 terremoti dal 16 gennaio al 25 maggio.

La più forte, di magnitudo 4.7 della scala Richter, è stata quella del 23 febbraio con epicentro nel mare Adriatico Meridionale.

La Montagna del Sole è la zona della Puglia più esposta ai terremoti, essendo, il Gargano, un promontorio di sollevamento circondato da faglie attive, come quelle di Mattinata, Manfredonia e del Candelaro (qui l'approfondimento).

Nel 2023 in provincia di Foggia sono stati avvertiti o localizzati 53 terremoti di magnitudo superiore a 2, tutti perlopiù sulla Montagna del Sole e parecchi in mare. Quello delle 17.33 del 21 giugno, di magnitudo 4.1 a una profondità di 36 km, con epicentro sulla Costa Garganica, è stato il decimo sisma più forte registrato in Italia dall'Invg.

La parte Nord è sede del terremoto più violento della storia della Puglia: del 30 luglio 1627 con epicentro a San Severo (leggi qui). Fortissime sono state anche le due scosse del 31 maggio 1646 con epicentro in Foresta Umbra e del 10 agosto 1893 a Mattinata, tra il monte Saraceno e il Porto.