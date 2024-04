Trema la terra sul Gargano: scossa di terremoto con epicentro a San Nicandro

Torna a tremare la terra sul Promontorio del Gargano. In alcuni comuni è stata avvertita una scossa di terremoto localizzata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, con epicentro a tre chilometri da San Nicandro Garganico. Il sisma è stato registrato anche a Lesina, Poggio Imperiale, Apricena e San Marco in Lamis: "E' stato come un boato, durato pochi secondi" ci spiega un lettore. Il terremoto - coordinate geografiche (lat, lon) 41.8620, 15.5340 è avvenuto ad una profondità di 19 km.

La scossa registrata dalla sala sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma è la 12esima dall'inizio dell'anno in Capitanata con magnitudo uguale o superiore dal secondo grado della scala Richter. La più forte, di magnitudo 4.7 della scala Richter, è quella del 23 febbraio con epicentro nel mare Adriatico Meridionale.