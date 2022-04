Scossa di terremoto a Foggia

Nuova scossa di terremoto in provincia di Foggia. Si è verificata poco fa ed è stata avvertita in molti comuni della provincia, compreso il capoluogo.

Secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia, l'epicentro del sisma, di magnitudo 6.0, è stato localizzato in Bosnia Erzegovina a una profondità di 10 km, a pochi chilometri dal confine con l'Albania. La scossa è stata avvertita distintamente nelle Marche, in Abruzzo e in Puglia e in alcuni comuni della Campania.

"Giunte alle sale operative dei vigili del fuoco numerose richieste di informazioni. Al momento nessuna segnalazione di danni", si legge in un tweet del 115.

Aggiornato alle 00.25