Forte scossa di terremoto avvertita nel Foggiano: l'epicentro del sisma di magnitudo 4.6 vicino Campobasso

Una violenta scossa di terremoto è stata localizzata alle 23.52 in provincia di Campobasso in Molise dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma,d di magnitudo 4,6 della scala Richter, con epicentro a 2 km da Montagano e a 10 da Campobasso, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.6450, 14.6460 ad una profondità di 23 km, è stato avvertito anche a Foggia e in provincia, principalmente sul Gargano e nelle zone dell'Alto Tavoliere: da Torremaggiore a Vieste, da Lucera a Manfredonia, da San Severo a Peschici, da Cerignola a Ischitella, da Ordona a Castelnuovo della Daunia. Segnalazioni arrivano anche da Apricena, Monte Sant'Angelo, San Nicandro Garganico e Deliceto.

Nella notte tra il 28 e il 29 marzo, intorno alle 2.20, era stato localizzato un terremoto di magnitudo 3.1 con epicentro a Sant'Elia a Pianisi, a 11 km da Carlantino, 14 da Celenza Valfortore e 17 da San Marco La Catola sui Monti Dauni.