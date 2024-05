Doppia scossa di terremoto in Capitanata: sisma di magnitudo 2.1 con epicentro a nord di Foggia

Doppia scossa di terremoto in Capitanata: la Sala Sismica INGV di Roma ha registrato due scosse di magnitudo 2.1, con epicentro a nord di Foggia, rispettivamente alle ore 6. 36 e alle ore 8.36. La scossa non ha causato danni a cose o persone ma è stata avvertita in un raggio di circa 30 km dall'epicentro, registrato a nord-est del capoluogo dauno, ad una profondità di 13 km.