Scossa di terremoto sul Gargano con epicentro a Monte Sant'Angelo

Sedicesima scossa di terremoto con epicentro di provincia di Foggia dall’inizio dell’anno. L’ultimo in ordine di tempo è stato registrato alle 15.07 di oggi 21 giugno sul promontorio del Gargano a 9 km da Monte Sant’Angelo, con coordinate geografiche (lat, lon) 41.7850, 15.9820 ad una profondità di 26 km. Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica Ingv-Roma. Le ultime due, sempre di magnitudo inferiore a tre, erano state registrate il 31 maggio e il 6 giugno. Le più forti quelle del 18 maggio al confine tra i Monti Dauni e in Molise e la scossa con epicentro in Slovenia avvertita anche a Foggia del 22 aprile scorso.