Al via gli interrogatori di garanzia dei 16 indagati di 'Terra Rossa'

Scandalo caporalato in Capitanata, al via gli interrogatori di garanzia per i 16 indagati nell'inchiesta 'Terra Rossa' messa a segno dalla Procura di Foggia e dai carabinieri. Si parte domani mattina, quando a rispondere alle domande del gip ci sarà anche Rosalba Livrerio Bisceglia, moglie del prefetto Michele Di Bari, che a seguito della vicenda giudiziaria si è dimesso dall'incarico di capo del dipartimento per la libertà civile e l'immigrazione del Viminale. La moglie di Di Bari è socio amministratore di una delle dieci aziende coinvolte e sottoposte a controllo giudiziario.

Altri interrogatori sono previsti giovedì 16 dicembre. Secondo l'accusa, caporali, titolari e/o soci delle aziende avevano messo in piedi un apparato “quasi perfetto”, che andava dall’individuazione della forza lavoro necessaria per la lavorazione dei campi, al reclutamento della stessa - pescando per lo più dall'agglomerato abusivo di Borgo Mezzanone - fino al sistema di pagamento, risultato palesemente difforme rispetto alla retribuzione stabilita dal Ccnl, nonché dalla tabella paga per gli operai agricoli a tempo determinato della provincia di Foggia (qui i dettagli dell'operazione).