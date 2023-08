Estorsione, spaccio e detenzione di droga: un Foggiano in manette a Termoli

I carabinieri di Termoli hanno tratto in arresto un 50enne foggiano con l’accusa di concorso in estorsione continuata e concorso in spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto arriva a conclusione di una specifica attività che aveva già permesso, in relazione ai medesimi fatti, di arrestare in flagranza del reato di estorsione e tradurre in carcere un censurato 41enne originario della provincia di Foggia.

Quest’ultimo lo scorso 2 agosto era stato colto sul fatto dopo essersi fatto consegnare dalla vittima - dopo ripetute minacce poste in essere sia di persona che telefonicamente unitamente a due complici – la somma di 120 euro quale acconto per un asserito debito di complessivi 1.000 euro, che è risultato legato a diverse cessioni di varie sostanze stupefacenti nello scorso mese di luglio. In seguito a tale episodio sono state avviate ulteriori mirate indagini che hanno consentito non solo di identificare i due complici del 41enne – risultati essere una 25enne termolese ed un 50enne foggiano, già titolari di numerosi precedenti penali e/o di polizia – e deferirli in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Larino per il concorso nell’attività estorsiva, ma anche di attribuire loro la violazione dell’art. 73 D.P.R. 309/1990, avendo accertato che gli stessi a luglio a Termoli e a Foggia, avevano acquistato, detenuto, trasportato, confezionato in dosi e ceduto, ad un numero non meglio accertato di acquirenti, complessivi 46 grammi di cocaina.

Pertanto lo scorso 5 agosto, condividendo gli esiti dell’attività d’indagine svolta, la competente Autorità Giudiziaria ha emesso a carico della 25enne e del 50enne, un’ordinanza di applicazione misura cautelare in carcere per i suddetti reati. Provvedimento che ha trovato esecuzione il 7 agosto a carico della donna e solo 4 giorni dopo a carico dell’uomo, resosi irreperibile per diversi giorni. Il 50enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Larino.