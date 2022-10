Una termocamera per l'elisoccorso di Foggia: individuerà le vittime di incidenti anche al buio

Da diversi anni l'elisoccorso del 118 di Foggia è al servizio dei casi più gravi e urgenti. Un velivolo della flotta dell'Alidaunia presta il proprio servizio in collaborazione con la centrale del 118 di Foggia diretta dal dottor Stefano Colelli. Un'equipe medica sempre pronta al decollo, che in molti casi, quest'estate, ha fatto davvero la differenza tra la vita e la morte.

Nel mese di febbraio 2021 venne introdotto il servizio 'Blood on board', sacche di sangue pronte per una trasfusione in volo verso l'ospedale, in caso di grosse emorragie, fino a quel momento presente solo a Bologna e Grosseto.

Solo nel periodo estivo, da giugno a settembre, l'elisoccorso, coordinato dal dottor Tommaso Marzano, rianimatore, ha eseguito 212 missioni, nelle quali sono state trasfuse 22 sacche, ossia circa il 10% degli interventi, salvando la vita o mitigando un grave stato anemico acuto (shock emorragico).

In molti altri casi si è reso necessario intubare i feriti per risolvere delle insufficienze respiratorie acute. A questi, si aggiungono altri 80 interventi eseguiti nella sola Vieste.

Per affrontare un modo ancora più capillare e preciso, il dottor Marzano ha richiesto ed ottenuto da Alidaunia una termocamera, ossia un rivelatore di calore, per rintracciare le vittime in caso di incidenti gravi. Questa attrezzatura si va ad aggiungere a due visori notturni già in uso all'equipe di volo dell'elisoccorso.

Una simbiosi tra il dottor Colelli del 118 e l'elisoccorso di Alidaunia ha perfezionato un servizio unico in Italia.