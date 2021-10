Donna minaccia il suicidio, vigili del fuoco sfondano il portone e la afferrano in tempo mentre da una finestra si stava lanciando nel vuoto

Ha minacciato di lanciarsi nel vuoto dalla finestra di un appartamento, di farla finita, ma è stata tratta in salvo in extremis grazie all'intervento della polizia locale e delle forze dell'ordine.

È accaduto ieri sera a San Severo dopo la segnalazione di un tentato suicidio che intorno alle 20.30 ha spinto gli agenti della polizia locale, i poliziotti del reparto prevenzione crimine e i vigili del fuoco a precipitarsi sul posto per scongiurare una tragedia.

Dopo vari tentativi di convincimento ad aprire la porta per consentire il salvataggio, gli operatori del 115, che nel frattempo avevano installato un materasso gonfiabile da salto in corrispondenza della finestra dalla quale la giovane donna minacciava di gettarsi, insieme alla Polizia Locale sono saliti in casa, hanno forzato la porta di ingresso e hanno afferrato la donna nell'esatto istante in cui stava compiendo l'estremo gesto.