Vuole farla finita e minaccia di lanciarsi dal secondo piano, donna salvata dalla Polizia

Era salita sul parapetto del balcone, con le gambe a penzoloni nel vuoto, pronta a lasciare la presa. È successo questa mattina. È partita la chiamata al 113 e sul posto è intervenuto il personale della Polizia di Stato di Foggia. All’arrivo delle pattuglie, la donna minacciava di lanciarsi dal secondo piano.

Mentre alcuni agenti cercavano di far desistere la signora in preda a una crisi isterica, altri colleghi hanno raggiunto l'appartamento. Dopo un intenso colloquio, gli operatori sono riusciti a convincere la donna a rinunciare al suo proposito di farla finita e a portarla in salvo.