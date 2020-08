Dipendente dei Riuniti di Foggia salvato dalle guardie giurate: aveva tentato il suicidio, encomio per Enrico e Luigi

Encomio da parte del direttore generale del policlinico Riuniti di Foggia a una guardia particolare giurata che il 19 giugno scorso, insieme al collega Luigi, ha scongiurato il suicidio di un dipendente dell'azienda ospedaliera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Vitangelo Dattoli ha espresso profondo apprezzamento per la professionalità, l'efficienza ed il coraggio dimostrato nell'occasione: "Ho constatato con orgoglio come lei con senso di abnegazione e disprezzo del pericolo, abbia messo a repentaglio la sua stessa incolumità per salvare la vita di un dipendente del nostro nosocomio. Lo spirito di sacrificio e il senso del dovere, sono le caratteristiche da sempre poste a fondamento dell'operato dei dipendenti del nostro ente e lei ne ha dato ampio riscontro incarnandole in toto in una situazione di grave pericolo"